Comune: sospeso il pagamento della Tari previsto per il 15 maggio

L'Amministrazione del Comune di Parma sottolinea inoltre che, alla luce del contesto emergenziale che stiamo vivendo, tra le misure messe in campo a favore delle famiglie delle imprese è prevista la sospensione del termine di versamento della prima rata della TARI previsto per il 15 maggio 2020, ​ fino alla definizione della prossima data di scadenza.

In sede di ridefinizione dei termini di pagamento, saranno valutati eventuali sgravi parziali per le attività d’impresa il cui esercizio è stato sospeso dai provvedimenti normativi e/o amministrativi o altri similari che possano essere emanati in relazione al protrarsi dell’emergenza sanitaria in atto.