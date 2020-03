Coronavirus: sospesi solleciti e scadenze per i ticket non pagati

Sono sospese le spedizioni delle lettere di sollecito per i mancati pagamenti dei ticket sanitari, e sono sospese anche le scadenze entro cui pagare che sono indicate nelle lettere già spedite. Le Direzioni amministrative dell'Azienda Usl e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma hanno disposto la sospensione dell'invio dei solleciti ai cittadini che, a seguito di verifiche, non risultano aver pagato il ticket pur avendo ricevuto la prestazione (visita o esame). I controlli vengono effettuati periodicamente dalle due Aziende sanitarie e spesso riguardano anche ticket dovuti, ma non pagati o pagati con importi errati, relativi agli anni scorsi. In coerenza con le proroghe delle scadenze di pagamento già decise da varie Amministrazioni pubbliche, a causa dell'emergenza sanitaria per il coronavirus, fino a nuova comunicazione vengono sospesi anche i termini di scadenza dei pagamenti, già indicati nelle lettere di sollecito spedite e ricevute dai cittadini

