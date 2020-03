Coronavirus: sospeso temporaneamente lo screening gratuito per i tumori al colon-retto

E’ stata sospesa temporaneamente l’attività di screening per i tumori del colon-retto a Parma e provincia.

La decisione è stata presa dalla Direzione dell’Azienda Usl di Parma per non mettere in situazioni di eventuale rischio, collegato con l’emergenza coronavirus, le varie decine di volontari di numerose Associazioni di Parma e provincia che collaborano operativamente a questo Programma di screening. Le circa 12mila persone, interessate dallo screening in questo periodo, stanno dunque per ricevere la comunicazione dell’Azienda Usl con l’annullamento degli appuntamenti già fissati.

A questa prima comunicazione seguirà, non appena possibile, la spedizione dell’invito a un nuovo appuntamento. Il Programma provinciale di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto è diretto da Paolo Orsi, direttore del Dipartimento chirurgico del Presidio ospedaliero dell’Azienda Usl, e si rivolge gratuitamente ogni due anni - tramite lettera di invito a domicilio - agli uomini e alle donne dai 50 ai 69 anni residenti in provincia di Parma.