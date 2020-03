Coronavirus: attivato uno sportello psicologico gratuito per gli operatori sanitari

Emergenza coronavirus. Il Ruolo Terapeutico di Parma ha attivato uno sportello di ascolto psicologico gratuito per essere accanto a tutti coloro che possano trovarsi in difficoltà a gestire emotivamente il carico della situazione di emergenza che stiamo attraversando.

Lo sportello è rivolto: ai medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea, da settimane ormai, nel fronteggiare l’emergenza sanitaria; a tutte le categorie di lavoratori che in questi giorni si adoperano incessantemente per garantire il funzionamento delle strutture ospedaliere e i servizi essenziali per tutti; a chiunque, nel suo privato, si senta sopraffatto dalle emozioni dovute al momento difficile che stiamo vivendo.

E’ gestito da psicoterapeuti medici e psicologi associati e viene svolto via skype o telefonicamente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per appuntamenti: 0521/240996 (segreteria telefonica) a qualsiasi ora. Sarete richiamati. Dalle 8 alle 20 chiamare il 3358232673 (dott.ssa Simona Montali) o il 3397487426 (dott.ssa Carolina Gandolfi) mail : info@ilruoloterapeutico.pr.it