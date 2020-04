Coronavirus, torna a salire il numero di sanzioni: multati 80 indisciplinati

Sono proseguiti anche nella giornata di giovedì 2 aprile i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme per contrastare il contagio da coronavirus. Il numero delle persone sanzionate per aver violato i decreti è tornato a salire: nelle ultime 24 ore infatti le multe sono state 80, a fronte di 1.245 persone controllate. Nessun titolare di locali o attività commerciali invece ha violato gli obblighi previsti per legge: i controlli, in questo settore, sono stati 1.121. I controlli proseguiranno ovviamente nei prossimi giorni.

