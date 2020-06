Coronavirus: torna il Meeting con i Giovani su un palcoscenico virtuale

L’emergenza sanitaria non ha fermato il Meeting con i Giovani, che da oggi 3 giugno va in scena, in modo virtuale, sul sito e canale Youtube dello Spazio Giovani dell’AUSL di Parma.

Un’edizione, quella di quest’anno, del tutto nuova, perché vissuta forzatamente a distanza, ma caratterizzata come sempre dall’entusiasmo e dalla creatività di tanti giovani che fanno del Meeting un’esperienza formativa ed educativa davvero unica.

“Prendi il tempo” è il filo conduttore di tutti i contributi del Meeting Giovani 2020 dal titolo “#MeetinGiovaniaCasa”. Un tempo veloce e poi improvvisamente lento, un tempo a cui ragazzi e adulti insieme hanno cercato di dare un nuovo valore anche grazie al Meeting.



Con la partecipazione di 10 scuole (Ciofs FP-ER, FormArt, Istituto Bocchialini, Istituto Melloni, Istituto Toscanini, Liceo Marconi, Liceo Sanvitale, Liceo Toschi, Scuola Media Belloni di Colorno, Scuola Media Vicini); 5 Centri Giovani (Centro Giovani Baganzola, Centro Giovani Casa nel Parco, Centro Giovani Esprit, Centro Giovani Il Federale, Centro Giovani Montanara); 2 Associazioni (Galleria dei Pensieri e Compagnia Era Acquario); e 3 Cooperative (Cooperativa Gruppo Scuola, Cooperativa Sociale Auroradomus, Cooperativa Sociale Eidè), sono stati realizzati 21 contributi artistico-espressivi: musica, video, letture, elaborati scritti. Radiofficina porta le voci dei ragazzi partecipanti in uno storytelling che farà da fil rouge a tutto l'evento.

Dal 3 giugno, il Meeting è dunque disponibile sul sito dello Spazio Giovani http://spaziogiovani.ausl.pr.it/spaziogiovani/meeting.php sul canale Youtube

https://www.youtube.com/results?search_query=spazio+giovani+parma

sulla pagina Facebookhttps://www.facebook.com/spaziogiovaniparma/ e sul canale Instagram dell’Associazione Galleria dei Pensieri @lagalleriadeipensieri #meetingiovaniacasa

Un grazie a tutti i partecipanti di questa edizione “a casa” del Meeting Giovani. Il Meeting è un’iniziativa realizzata dallo Spazio Giovani dell’Azienda USL di Parma in collaborazione con Comune di Parma, Ufficio scolastico provinciale di Parma e Piacenza, Università degli Studi di Parma, Associazione Galleria dei Pensieri, Teatro delle Briciole-Solares Fondazione delle Arti, Compagnia Era Acquario.