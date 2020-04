Coronavirus: a Traversetolo scatta l'obbligo di indossare la mascherina

Troppe persone ancora in giro e troppi casi accertati di covid-19, negli ultimi giorni, a Traversetolo. Alla luce di tutto ciò, il sindaco Simone Dall’Orto, lunedì 6 aprile 2020, ha ritenuto indispensabile introdurre nuove, specifiche misure restrittive di sicurezza, oltre a quelle fin qui adottate, per scongiurare il diffondersi ulteriore d el contagio e far fronte a questa emergenza di sanità pubblica così rilevante.

Per rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune, con l’ordinanza n. 20, il primo cittadino ha quindi disposto l’obbligo, per i cittadini, di indossare la mascherina quando si recano negli esercizi commerciali o in altri luoghi aperti al pubblico. Al posto della mascherina è consentito qualunque altro indumento per coprire naso e bocca. Contestualmente, si raccomanda la puntuale disinfezione delle mani.

Inoltre, al fine di scongiurare possibili assembramenti di persone, ha vietato l’utilizzo di panchine e di sedute pubbliche su tutto il territorio comunale. Le disposizioni saranno in vigore da domani, martedì 7 aprile 2020, e fino al termine dell'emergenza. Nel testo si legge anche che, sussistendo condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono

l’adozione di provvedimenti immediati per contrastare l’emergenza, il contenuto dell’ordinanza potrà essere aggiornato in base all’evoluzione della situazione epidemiologica del virus.