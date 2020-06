Coronavirus, Venturi choc: "Non si può chiudere un intero paese quando non ce n'è alcun bisogno"

L'ex commissario ad acta Sergio Venturi, durante una diretta Facebook organizzata dai Giovani democratici, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato scalpore. "Se dovessi rifare un lockdown domani, non lo rifarei come l'abbiamo fatto. Non si può chiudere un intero paese quando non ce n'è alcun bisogno". La traduzione è che - col senno di poi - "sarebbero stati necessari blocchi mirati in alcuni focolai particolarmente aggressivi: conviene intervenire nel piccolo, questa è la lezione che abbiamo imparato quest'inverno". "Non ha senso la zona rossa dell'Italia. In alcune regioni- ha continuato - abbiamo avuto solo qualche centinaio di casi, poteva avere senso impedire gli spostamenti da regioni molto 'impestate' alle altre, ma disturbare il regolare interscambio tra le regioni del sud mi è sembrato un po' eccessivo".

