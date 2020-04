Coronavirus, Venturi: "Non smantelleremo i reparti Covid-19"

Molti degli ospedali e dei reparti Covid- 19 non verranno smantellati. Lo ha detto il Commissario ad acta della Regione Emilia-Romagna Sergio Venturi. Nel frattempo alcuni interventi chirurgici, che erano stati sospesi per l'emergenza coronavirus, stanno per essere riprogrammati e gli ospedali si stanno organizzando per tornare alla normalità.

"Gli operatori sono impegnati a ritrasformare gli ospedali per le attività che erano state sospese o interrotte - ha sottolineato il Commissario. Si sta riprendendo a fare le sedute operatorie: gli ospedali stanno cercando di tornare alla normalità anche se alcune migliaia di cittadini sono ancora ricoverati. Non c'è ancora, per nessuno che lavora negli ospedali, la possibilità di ridurre la mole di lavoro .

"Si stanno riprogrammando gli interventi: si sta iniziando a vivere una vita Covid free, almeno in alcune aree dell'ospedale. Non smantelleremo molti degli ospedali Covid perchè non possiamo commettere l'errore di farci ancora cogliere di sorpresa da una malattia che è arrivata con una forte dirompente.

"I contatti di una persona - ha proseguito Venturi - che potrebbe ammalarsi in futuro, dovranno essere tracciati: così che i tamponi possano essere fatti a tutti i contatti delle persone contagiate. Ci dovremo abituare al fatto che i movimenti delle persone potranno essere tracciati e dovremmo abituarci ad indossare i dispositivi di protezione individuale: mascherine e guanti".