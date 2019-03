Corteo per l'8 marzo: "La libertà delle donne libera tutti"

Venerdì 8 marzo, ore 18, da piazzale Santa Croce partirà un rumoroso e colorato corteo di donne e uomini che rivendicano un 8 marzo diverso. "Niente mimose - .-si legge in una nota- niente spogliarelli o cene con amiche, niente festa mercificata ma una giornata in cui, collettivamente, riconsiderare il ruolo che, questa società, riconosce o non riconosce alle donne.

Dalla piazzasi leveranno dunque molte e variegate parole. Di critica verso questo governo che, con il ddl Pillon e altre disegni legge, minaccia di aggredire pesantemente la libertà femminile e di trasformare la famiglia in una gabbia per uomini, donne e figli. Di condanna verso una società che, in molte sue componenti, continua ad essere intrisa di maschilismo e a muoversi secondo logiche patriarcali che vorremmo superate. Di invito a tutte le donne e a tutti gli uomini affinché la battaglia per la libertà di autodeterminazione di ognuno e ognuna di noi diventi anche una loro. “La libertà delle donne libera tutti” sarà la parola d’ordine che unirà tutte le altre". Hanno finora aderito alla manifestazione: Al Amal associazione, Amici d’Africa, Anpi Parma, Centro antiviolenza Parma, Centro studi movimenti, Ciac Onlus, Consulta dei popoli, Coro dei malfattori, Maschi che si immischiano, Officina popolare, Potere al popolo, Rifondazione comunista, Senso comune, Uuar Parma, Usi Parma, Vagamonde associazione, Voce nuova Tunisia, W4W Associazione, Zona Franca