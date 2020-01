Corteo 'Salviamo i macachi': le modifiche alla viabilità

In vista del corteo relativo alla manifestazione "Salviamo i Macachi" che attraverserà domani il centro cittadino, sono state previste le seguenti misure di modifica alla viabilità.

Dalle 13:00 circa alle ore 19:00 circa, e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di circolazione al passaggio del corteo nelle seguenti strade: Viale Bottego, Barriera Garibaldi, Strada Garibaldi, Strada Mazzini, Piazza Garibaldi, Ponte di Mezzo, Piazzale Corridoni, Strada Bixio, Piazzale Barbieri, Via Volturno.

Istituzione del divieto di circolazione e del senso unico alternato in Via Volturno , da Largo Marinella Silocchi a Via Gallenga.

L’azienda Tep SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.