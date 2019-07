Cosmoproject: Filctem Cgil Parma, Rsu e Direzione Aziendale hanno sottoscritto il nuovo integrativo

Cosmoproject S.p.A., società leader nel settore della cosmesi, e FILCTEM CGIL Parma hanno firmato oggi il rinnovo dell’accordo integrativo aziendale. Oltre alla componente variabile del salario, nuovamente potenziata, sono state introdotte, nella parte normativa, misure aggiuntive di sostengo ai lavoratori ed alle loro famiglie e misure di supporto per contrastare situazioni di difficoltà.

Nello specifico l'accordo, che si applicherà ai 207 lavoratori, di cui 125 donne, della sede di Casale di Mezzani, si declina su diverse voci:

BANCA SOLIDALE DELLE ORE (CESSIONE FERIE): tutti i collaboratori avranno la facoltà di cedere le proprie ferie, a titolo gratuito, a colleghi colpiti da gravi problematiche personali e l’azienda a sua volta contribuirà con un monte ore aggiuntivo.

CONGEDO PARENTALE: alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri che decidano di fruire di periodi di congedo parentale sarà garantito il 60% della retribuzione spettante (e non il 30% come norma attuale).

CONGEDO PATERNITÀ: sono previsti 2 giorni di permesso retribuito (in aggiunta alle attuali previsioni normative) in corrispondenza della nascita del figlio/figlia per il padre lavoratore.

PERMESSI AGGIUNTIVI CONTROLLI SANITARI: è previsto un monte ore aggiuntivo di permessi per visite mediche.

PERMESSI LUTTI FAMIGLIARI O ASSISTENZA FAMIGLIARE: è previsto un monte ore aggiuntivo di permessi per lutti famigliari e assistenza famigliare.

ANTICIPO TFR: sono migliorate rispetto alla legge e al contratto nazionale le condizioni per accedere anticipatamente al trattamento di fine rapporto.

APPALTI: l'azienda si impegna ad un confronto con le OO.SS., che coinvolga anche i soggetti appaltatori, per condividere assetti contrattuali di secondo livello ispirati ai contenuti qualificanti del contratto aziendale del committente.

RISULTATO ECONOMICO: migliorata la parte economica del premio di risultato e le varie indennità legate alle mansioni.

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA A CARICO AZIENDALE: sarà stipulata dall’azienda una assicurazione aggiuntiva, per i dipendenti, a copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

INCREMENTO DEL WELFARE AZIENDALE: migliorata la parte economica relativa al welfare aziendale.

Paolo Chiacchio, della segreteria FILCTEM CGIL provinciale, sottolinea insieme alla RSU, che "Questo rinnovo, ai pur rilevanti aspetti economici, affianca importanti elementi di innovazione legati ai diritti dei lavoratori, di miglioramento del CCNL e delle norme; risponde alle necessità di conciliazione tra vita famigliare e lavorativa, sostiene la genitorialità e tende a rafforzare le dinamiche collettive attraverso elementi di solidarietà tra gli stessi lavoratori, supportati dal contributo aziendale”.

Anche Primo Tortini, CEO di Cosmoprojec, in occasione della firma dell’accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, ha espresso soddisfazione “per il lavoro svolto dai propri managers (con il supporto dello studio Labour Consulting di Parma) e dalla RSU interna, supportata da Paolo Chiacchio della Filtcem CGIL di Parma. Nell’ambito del confronto sindacale degli ultimi mesi, la Rappresentanza Sindacale aziendale ha mostrato da subito grande volontà di raggiungere un accordo di spessore. Mi piace sottolineare come le parti si siano poste l’obiettivo di qualificare, attraverso questo rinnovo contrattuale, il mantenimento dell’occupazione ed il suo sviluppo, la forte rivalutazione della competitività aziendale parallelamente a processi di remunerazione variabile destinata ai lavoratori. Sono grato a tutti del lavoro svolto e auspico che il livello costruttivo delle nostre relazioni sindacali sia sempre più centrale nei prossimi anni. Ringrazio in particolare i nostri collaboratori che, avendo approvato a stragrande maggioranza l’ipotesi di accordo aziendale, hanno evidenziato ancora una volta grande interesse alle tante novità introdotte ed il loro attaccamento alla nostra azienda".