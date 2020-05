Covid-19, a Parma 23 mila tamponi dall'inizio dell'emergenza: oltre 4.200 i positivi

Dall'inizio dell'emergenza Covid-19 nel territorio di Parma sono stati eseguiti quasi 23 mila tamponi: poco più di 4 mila sono risultati positivi mentre quasi 18.700 hanno dato esito negativo. Alcune persone, sono circa 280, sono in coda per effettuare il tampone mentre altre sono in attesa di conoscere l'esito.

Rispetto al totale dei tamponi - 22-972 - negli ospedali sono stati effettuati 11.721 test mentre sul territorio - tra quelli effettuati in auto e quelli a domicilio dei pazienti - sono stati effettuati 11.251 tamponi. I pazienti risultati positivi sono stati 4.226 mentre gli esiti negativi sono stati 18.694. All'interno dei Centri Residenziali per Anziani sono stati effettuati un centinaio di interventi.

Le telefonate di controllo effettuate dal Servizio di igiene pubblica dell'Ausl di Parma ai pazienti in isolamento domiciliare e in quarantena sono state circa 88 mila. E' possibile, per chi si è sottoposto al tampone, richiedere di anticipare per e-mail l’esito scrivendo a richiestaesiticovid@ausl.pr.it.