Crisi Ferrarini, convocato consiglio monotematico presso Unione Montana Appennino Parma est

In relazione alla ben nota vertenza che interessa da tempo l'alimentare Ferrarini, è pervenuta nelle scorse ore ai sindacati di categoria la convocazione della seduta del Consiglio dell’Unione Montana Appennino Parma Est per il prossimo lunedì 20 agosto alle ore 18.00, presso la Sala Polifunzionale dell’Ente, per esaminare in seduta monotematica le questioni tecnico-politiche inerenti la crisi dell’azienda.