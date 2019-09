Cure odontoiatriche urgenti: nuovo calendario dell’attività del servizio dell’AUSL di viale Basetti

Cambia il calendario delle attività odontoiatriche in urgenza assicurate dall’AUSL in viale Basetti n. 8 a Parma. A partire dalla prossima settimana, il servizio è aperto il mercoledì e il giovedì dalle 8 alle 10 e il venerdì dalle 7.30 alle 9.30. Dal 9 settembre, quindi, l’attività è sospesa nelle giornate di lunedì e martedì. L’accesso al servizio è libero (non occorrono la richiesta del medico e la prenotazione); sono assicurate fino ad un massimo di 6 visite per giorno di apertura.