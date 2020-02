Da lunedì 24 febbraio la Diabetologia Ausl si trasferisce alla Casa della Salute di via Pintor

La Diabetologia Ausl del Distretto di Parma lascia i locali di Largo Palli e si trasferisce alla Casa della Salute Pintor-Molinetto. Da lunedì 24 febbraio, tutte le attività del servizio saranno operative nei locali della nuova sede, al secondo piano della struttura. Attraverso questo trasferimento, tutti i servizi cittadini della Diabetologia dell’Ausl Parma saranno riuniti in un’unica sede: in via Pintor, infatti, si trovavano già gli ambulatori diabetologici ed un locale per la distribuzione di presidi sanitari.

L’attività degli ambulatori non subirà nessuna variazione: le visite già prenotate manterranno lo stesso orario ma saranno effettuate nella nuova sede, in Via Pintor 1, secondo piano, stanza 215. Viene invece modificato l’orario di distribuzione dei presidi: sarà possibile ritirarli il primo, secondo e terzo martedì del mese dalle ore 14.30 alle 18.00 (stanza 202), tutti i giovedì dalle 9.00 alle 17.30 (stanza 202) e al sabato dalle 9.00 alle 12.30 (stanza 215).

A Parma e provincia sono circa 33 mila le persone diabetiche: l’Azienda Usl di Parma è presente in tutti i distretti con gli ambulatori diabetologici, dove è possibile effettuare visite, controlli e visite per il rilascio/rinnovo della patente di guida, oltre ai punti di ritiro dei presidi e delle strisce reagenti. L’Unità Operativa Semplice di Diabetologia del Distretto di Parma, diretta da Maria Cristina Cimicchi, assiste oltre settemila persone (il 7,5% del totale provinciale), svolgendo attività ambulatoriale

nelle sedi di Parma e Colorno.