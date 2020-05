Dai comuni parmensi confinanti si può andare a trovare i congiunti in Liguria

Da oggi i residenti in alcuni comuni del parmense possono raggiungere i propri congiunti che risiedono in Liguria. L'ordinanza è stata firmata dai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria ed è entrata subito in vigore: i residenti nei comuni di Bedonia, Corniglio, Monchio, Albareto, Berceto, Bore, Borgotaro e Tornolo possono andare a trovare i congiunti che risiedono in Liguria e viceversa. L'ordinanza consente le visite con tre giorni di anticipo rispetto alla riapertura degli spostamenti tra regioni fissato al 3 giugno, "in considerazione della positiva evoluzione dello stato epidemiologico".

