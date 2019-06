Dal 1 luglio il nuovo Welcome Point matricole nel sottopasso del ponte Romano

Apre lunedì 1° luglio, nel Sottopasso del Ponte Romano, il Welcome Point Matricole, nuovo punto di informazione, comunicazione e accoglienza dell’Università di Parma per i futuri studenti, le matricole e le loro famiglie.

Realizzato in collaborazione con il Comune di Parma e ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, il Welcome Point Matricole sarà attivo fino al 30 settembre: nel periodo quindi in cui si effettuano le pre-registrazioni e le immatricolazioni ai corsi di studio dell’Ateneo, e in cui è massima la richiesta di informazioni.

Questi gli orari di apertura:

· da lunedì a venerdì 10-14 e 16-19

· sabato 10-13

Il personale dell’Università sarà presente tutti i giorni e in tutti gli orari di apertura.

Il personale dell’Informagiovani del Comune sarà presente dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13.

Il personale di ER.GO sarà presente il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 10 alle 14.

Il nuovo punto informativo nasce per potenziare e migliorare le attività di accoglienza e informazione indirizzate alle future matricole e ai neo iscritti all’Università: l’idea di fondo è quella di accoglierli al meglio, mettendo lo studente al centro, e creando un servizio in cui poter trovare, raccolte in un unico luogo, tutte le informazioni utili per la vita universitaria, e che nello stesso tempo possa essere spazio informativo per tutti gli studenti e i cittadini interessati.

Potrà contare sulla presenza costante di personale dell’Università e sul supporto di operatori dell’Informagiovani del Comune di Parma e di ER.GO. Sarà aperto dal lunedì al sabato, con l’unica chiusura della settimana di Ferragosto. Da segnalare l’apertura anche il sabato mattina, per andare incontro alle esigenze degli studenti e delle famiglie.

I futuri studenti e i neo iscritti potranno raccogliervi informazioni sull’Ateneo, le strutture e i servizi universitari, potranno ritirare le guide universitarie e altri materiali informativi sui corsi, avere indicazioni sulle agevolazioni economiche (borse di studio, alloggi e mense), lo sport, le opportunità di studio e lavoro all'estero, e tanto altro.

Non solo matricole, però: il coinvolgimento di professionalità connesse a tutti gli aspetti della vita universitaria rende il Welcome Point Matricole un punto attrattivo anche per gli studenti già iscrittiall’Università di Parma, che potranno trovarvi risposte a tutte le loro richieste d’informazioni. Laposizione strategica del punto, in pieno centro, rappresenta inoltre simbolicamente il luogo d’incontro tra l’Ateneo e la città di Parma, e la rappresentazione concreta dell’idea di Parma Città Universitaria.

Solo poco più del 30% delle matricole dell’Università di Parma proviene da Parma e provincia: ciò significa che in ogni anno accademico arrivano in città circa 5mila giovani che non conoscono il territorio e hanno bisogno di informazioni per integrarsi e utilizzare al meglio gli anni che trascorreranno a Parma. Da qui il ruolo cruciale degli operatori di ER.GO e dell’Informagiovani del Comune, tra l’altro perfettamente in linea con il percorso che si sta realizzando nell’ambito del progetto “Parma Città Universitaria”, in una sinergia virtuosa che testimonia una volta di più il valore del “gioco di squadra” territoriale e rappresenta un nuovo tassello delle attività di Terza missione dell’Ateneo.

La presenza di operatori di Università, ER.GO e Informagiovani permetterà di integrare le informazioni più strettamente universitarie con altre relative a tutti gli ambiti di interesse del mondo studentesco e giovanile in generale, in uno spettro il più possibile ampio ed esaustivo.