"Dal 17 novembre al via le luminarie natalizie"

"A partire da sabato 17 novembre il centro storico e numerose strade cittadine avranno le loro luminarie natalizie. In totale circa 70 tra strade, piazze o altri luoghi per un investimento di più di 122.000€ del Comune di Parma. L’atmosfera natalizia è fondamentale per la città e per i piccoli commercianti del centro storico, dei principali assi commerciali della città e anche di alcune frazioni". Lo ha scritto l'assessore Cristiano Casa su Faceboook.