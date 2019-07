Dal 18 luglio aperte le immatricolazioni all’Università di Parma

Manca ormai poco all’apertura delle immatricolazioni all’Università di Parma per l’anno accademico 2019-2020, prevista per il 18 luglio come sempre con procedura on line sul sito www.unipr.it.

Ecco allora un piccolo “vademecum” con le modalità di immatricolazione: tutte le informazioni utili per chi desideri iscriversi a uno degli 88 corsi di studio dell’Ateneo (39 corsi di laurea triennale, 6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 43 corsi di laurea magistrale: elenco completo a questo link).



1- REGISTRAZIONE

La procedura per effettuare l'immatricolazione dal 18 luglio è interamente on line e dev’essere preceduta dalla registrazione.

Anche prima dell’apertura delle immatricolazioni, già da ora, l’Ateneo invita a registrarsi sul sito web dell’Università, all’indirizzo www.unipr.it/registrazione, per ottenere le credenziali individuali (username e password) risparmiando tempo il 18 luglio.

2 - IMMATRICOLAZIONE

Dal 18 luglio sarà possibile avviare la procedura di immatricolazione utilizzando le credenziali ottenute con la registrazione.

Per accedere alla procedura, dall’home page del sito web di Ateneo www.unipr.it occorre cliccare sul banner “Iscrizioni on line” www.unipr.it/iscrizioni

Ø IMMATRICOLAZIONE AI 6 CORSI CON ACCESSO IN ORDINE CRONOLOGICO E VALORIZZAZIONE DEL MERITO ATTRAVERSO IL VOTO DI MATURITÀ: 5 FASCE ORARIE

Il 18 luglio sarà possibile avviare la procedura di immatricolazione ai 6 corsi di laurea con accesso in ordine cronologico con valorizzazione del merito (voto di maturità) in cinque diverse fasce orarie: dalle 9 alle 17

· dalle 9:

o Scienze motorie, sport e salute – 221 posti

· dalle 11:

o Biotecnologie – 110 posti

· dalle 13:

o Biologia – 190 posti

· dalle 15:

o Scienze e tecnologie alimentari – 122 posti

o Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali – 165 posti

· dalle 17:

o Farmacia – 173 posti

Al termine della procedura, ai candidati sarà comunicato il codice numerico con il quale identificarsi in graduatoria. Il titolo di studio e il voto potranno essere inseriti dal 10 al 25 luglio (ore 12). La posizione in graduatoria sarà calcolata sulla base dell'ordine cronologico di iscrizione e del voto di maturità. La pubblicazione della graduatoria avverrà il 31 luglio 2019 (ore 12) sul sito www.unipr.it. Gli ammessi, cioè coloro che avranno un numero di posizione utile in graduatoria (entro il numero massimo degli ammissibili al corso scelto), potranno successivamente immatricolarsi: dal 31 luglio (ore 15) al 9 agosto (ore 12).

Ø IMMATRICOLAZIONE AI 59 CORSI A LIBERO ACCESSO: 22 triennali, 1 magistrale a ciclo unico, 36 magistrali.

Dalle ore 18 del 18 luglio è aperta l’immatricolazione ai corsi a libero accesso (accettazione delle domande fino alla scadenza del periodo d’immatricolazione: lauree triennali 20 settembre 2019, lauree magistrali 24 ottobre 2019).

Il corso triennale in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri (telematico) ha scadenze proprie: info sul sito www.icon-laurea.it.

Ø IMMATRICOLAZIONE AI 14 CORSI CON TEST NAZIONALE:

o Architettura Rigenerazione Sostenibilità

o Medicina e Chirurgia

o Medicina Veterinaria

o Odontoiatria e Protesi Dentaria

Per questi corsi è necessario registrarsi e presentare domanda di iscrizione ai test esclusivamente on line sul portale Universitaly (www.universitaly.it) dal 3 al 25 luglio 2019 entro le 15.

Successivamente è necessario perfezionare l’iscrizione sul sito web dell'Università di Parma dalle ore 12 del 4 luglio 2019 alle ore 12 del 30 luglio 2019.

Per quanto riguarda i corsi delle Professioni Sanitarie, per iscriversi al test di ammissione è necessario presentare domanda direttamente sul sito web www.unipr.it dalle 12 del 22 luglio 2019 alle 12 del 21 agosto 2019.

Ø IMMATRICOLAZIONE AI 6 CORSI A NUMERO PROGRAMMATO LOCALE CON TEST: LE DATE PER LE DOMANDE

Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (126 posti) l’immatricolazione è subordinata al superamento del Test TOLC-F (anche a distanza); a test sostenuto, iscrizioni per l’ammissione in graduatoria su www.unipr.it dal 2 luglio ore 12 al 19 luglio ore 12 (1° concorso) e dal 5 agosto ore 12 al 30 agosto ore 12 (2° concorso).

Per il corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (300 posti), interateneo con l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’iscrizione alla prova di ammissione deve essere effettuata on line entro le ore 15.30 del 15 luglio, sul sito www.unimore.it. Il test di ammissione è fissato per il 23 luglio a Reggio Emilia.

Per il corso di laurea magistrale in Advanced Automotive Electronic Engineering (30 posti, corso interateneo, sede amministrativa Università di Bologna, bando a questo link) l’iscrizione alla prova di ammissione (per cittadini UE ed equiparati) deve essere effettuata online entro il 2 settembre 2019 sul sito www.studenti.unibo.it La prova di selezione consiste nella valutazione dei titoli e in un colloquio. I colloqui si terranno dal 9 al 12 settembre 2019.

Per il corso di laurea magistrale in Advanced Automotive Engineering (120 posti, corso interateneo, sede amministrativa Università di Modena e Reggio Emilia, bando a questo link) l’iscrizione alla prova di ammissione deve essere effettuata on line entro le ore 13 del 26 luglio, sul sito www.unimore.it. Il test di ammissione è fissato per il 6 settembre a Modena.

Per il corso di laurea magistrale in Gestione dei Sistemi Alimentari di Qualità e della Gastronomia (100 posti) il periodo per la presentazione delle domande va dal 18 luglio al 23 agosto (1ª sessione) e dal 29 ottobre al 13 novembre (2ª sessione). Il test è fissato al 30 agosto ore 14 (1ª sessione) e al 20 novembre ore 14 (2ª sessione).

Per il corso di laurea magistrale in Trade e Consumer Marketing (180 posti) il primo periodo per la presentazione delle domande è terminato il 9 luglio (test di ammissione il 17 luglio ore 9). Il secondo periodo va dal 26 agosto al 7 ottobre (test il 15 ottobre ore 9).



Ø CORSO TRIENNALE IN CHIMICA: LE DATE PER LE DOMANDE

Per la porzione di posti (100) assegnata con test d’ingresso, l’iscrizione è subordinata al superamento del test TOLC-I (che si può sostenere anche a distanza); a test sostenuto, iscrizioni per l’ammissione in graduatoria su www.unipr.it fino al 19 luglio ore 12.

Per la porzione di posti (25) assegnata sulla base dell’ordine cronologico di prenotazione: dal 1° agosto ore 17 al 20 settembre ore 12.



Ø 2 CORSI A NUMERO PROGRAMMATO LOCALE CON SELEZIONE PER TITOLI: LE DATE PER LE DOMANDE

Per il corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari (108 posti) apertura iscrizioni dal 18 luglio ore 18 al 1° ottobre ore 12.

Per il corso di laurea magistrale in Food Sciences for Innovation and Authenticity (35 posti), organizzato con la Libera Università di Bolzano e l’Università di Udine in cooperazione con l’University College Cork e la Technical University of Munich, immatricolazioni aperte fino al 30 agosto. Ulteriori informazioni e procedure d’iscrizione sul sito della Libera Università di Bolzano.



TUTTE LE INFO SUL MANIFESTO DEGLI STUDI E SUL SITO IL “MONDO CHE TI ASPETTA”

Il Manifesto degli Studi a.a. 2019-2020, pubblicato sul sito web di Ateneo, riporta tutte le informazioni sui corsi di studio attivati all’Università di Parma, a libero accesso o a numero programmato, date e procedure per l’immatricolazione, l’importo delle tasse e le scadenze amministrative per il prossimo anno accademico.

Le informazioni sulla nuova offerta formativa dell’a.a. 2019-2020 sono costantemente aggiornate sul sito web dell’Ateneo www.unipr.it e sul sito “Il mondo che ti aspetta” http://ilmondochetiaspetta.unipr.it che l’Università ha appositamente realizzato per le future matricole.

WELCOME POINT MATRICOLE: UN NUOVO PUNTO DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA

Dal 1° luglio al 30 settembre nel Sottopasso del Ponte Romano sarà attivo il Welcome Point Matricole, il nuovo punto di informazione, comunicazione e accoglienza dell’Università di Parma per i futuri studenti, gli studenti già iscritti, le matricole e le loro famiglie, realizzato in collaborazione con il Comune di Parma e ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori. Sarà un servizio in cui poter trovare, raccolte in un unico luogo, tutte le informazioni utili per la vita universitaria ma non solo: la presenza di operatori di Università, ER.GO e Informagiovani permetterà di integrare le informazioni più strettamente universitarie con altre relative a tutti gli ambiti di interesse del mondo studentesco e giovanile in generale, in uno spettro il più possibile ampio ed esaustivo.

Sarà aperto dal lunedì al sabato, con l’unica chiusura della settimana di Ferragosto.

Questi gli orari di apertura:

· da lunedì a venerdì 10-14 e 16-19

· sabato 10-13