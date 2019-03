Dal 7 marzo all’Università di Parma il ciclo di seminari “Donne e diritti”

Prenderà il via domani, giovedì 7 marzo, all’Università di Parma, il ciclo di seminari Donne e diritti: Prospettive tra ricerca e territorio, organizzato da Fausto Pagnotta nell'ambito dell'insegnamento Le donne nel pensiero politico occidentale. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e il Centro interdipartimentale di ricerca sociale – CIRS.

Gli incontri, a ingresso libero, sono in calendario per il 7, 14, 21 e 28 marzo e per il4 e 11 aprile 2019, dalle 15.30 alle 17.30. Si terranno tuttinell’Aula dei Cavalieri della Sede centrale dell’Università di Parma (via Università, 12) tranne quello del 4 aprile (in Aula A della Sede centrale).

L’appuntamento del 7 marzo, Sarah M. Grimké: alle radici dell'eguaglianza tra i sessi, avrà come relatori Thomas Casadei, docente di Filosofia del diritto all'Università di Modena e Reggio, e Carla Gnappi, docente di Lingua e letteratura inglese al Convitto nazionale Maria Luigia.

Il 14 marzo di La violenza sulle donne dal posto di lavoro alla sfera privata: le risposte del diritto parleranno Maria Antonietta Calasso, avvocata del Foro di Parma e consigliera provinciale di Parità, e Maria Rosaria Nicoletti, avvocata del Foro di Parma. Il 21 marzo Davide Astori, docente di Linguistica all’Università di Parma, proporrà Alcune riflessioni tra lingue, pensiero e genere. Il 28 marzo La violenza sulle donne si può fermare: l’opera del Centro Antiviolenza di Parma, con Samuela Frigeri, avvocata del Foro di Parma e Presidente del Centro Antiviolenza. Il 4 aprile Nicola Reggiani, docente di Papirologia all’Università di Parma, parlerà di La nascita nel mondo antico di una nuova sensibilità medica sul corpo della donna. L’11 aprile, infine, Marco Deriu, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Parma, interverrà sul tema Prendersi cura del mondo: prospettive ecofemministe sulla democrazia.