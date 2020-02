Dal Giappone all’Università di Parma per la Spring School in Studi Economici

Saranno all’Università di Parma fino al 22 febbraio 8 studenti e 4 docenti provenienti dalla Kwansei Gakuin University di Nishinomiya (Giappone), ospiti del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Ateneo per la Spring School in Studi Economici.

Il programma della scuola è stato ideato dai Proff. Guglielmo Wolleb, Andrea Cilloni e Annamaria Olivieri per Parma ed i Proff. Satoshi Sugahara, Koji Kojima e Noriaki Yamaji per l’ateneo nipponico. L’iniziativa rientra nelle attività in essere all’interno dell’accordo esistente tra l’Università di Parma ed il prestigioso ateneo giapponese, tra i più qualificati del Paese nell’insegnamento delle scienze economiche.

Durante la Spring School gli allievi assisteranno a cicli di lezioni e seminari, oltre che visitare alcune importanti istituzioni di Parma, tra le quali la Fondazione Collegio Europeo e l’Unione Parmense degli Industriali ad alcune aziende del territorio.