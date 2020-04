Dall’associazione Chiara Tassoni 4 respiratori polmonari per l’Ospedale Maggiore

L’Associazione Chiara Tassoni di nuovo in campo per contribuire concretamente al contrasto del Coronavirus. Dopo la donazione di due dispositivi per la disinfezione delle superfici degli ambienti dell’Ospedale e delle ambulanze, l’associazione che da anni supporta la ricerca contro il cancro e la leucemia ha deciso di donare all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 4 ventilatori polmonari Respironics-Philips V60 che, non appena consegnati, saranno immediatamente messi a disposizione dei pazienti ricoverati presso il Maggiore nei reparti Covid.

“L’Associazione Chiara Tassoni è sempre al fianco delle Istituzioni di Ricerca e Sanitarie che stanno facendo uno sforzo enorme per rispondere a questa emergenza grazie all’abnegazione di tantissimi operatori sanitari”, ha dichiarato il presidente Roberto Albertini che aggiunge “Con questa donazione abbiamo superato i 62.000 euro a supporto di Università di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma durante l’emergenza Covid-19. La generosità di tutti può fare la differenza, stringiamoci a coorte contro questa temibile malattia”.

Una collaborazione consolidata nel tempo quella con l’associazione Chiara Tassoni, già protagonista nella realizzazione del Centro oncologico ed ora in prima linea nella solidarietà per l’emergenza Covid. Al presidente e ai soci dell’associazione i più sentiti ringraziamenti dell’Azienda ospedaliera in quanto le strumentazioni donate consentiranno all’Ospedale Maggiore di potenziare le dotazioni da mettere in campo per garantire oggi e in futuro la miglior assistenza ai pazienti affetti da Coronavirus.