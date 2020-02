Dall'Ucraina per conoscere i servizi educativi di Parma

Questa mattina il sindaco Federico Pizzarotti e l'assessora ad Educazione ed Innovazione Tecnologica Ines Seletti hanno ricevuto in Municipio Nataliia Tornavska, pedagogista dell'Università "Ivan Franko" della città di Zhytomyr in Ucraina, in visita nella nostra città per un approfondimento sui servizi educativi comunali, in particolare i servizi sperimentali 0-6. L'incontro con gli amministratori è stato incentrato sulle tematiche della disabilità e dell'inclusione, confrontando le due realtà e auspicando per il futuro uno sviluppo della cooperazione tra Parma e la città ucraina.