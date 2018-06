Dama o scacchi? Sotto i Portici del Grano scacchiere per tutti i gusti

Dama o Scacchi? Sotto i Portici del Grano, con il sostegno del Comune di Parma e alla presenza del Vice Sindaco con delega alla Sport Marco Bosi un pomeriggio in bianco e nero. ASD Dama Castelletto e Asd schacchistica parmense hanno organizzato una "sala giochi" in pieno centro. Giochi della mente, adatti a tutti le età, la formazione sulle regole di base e la possibilità di sfidare scacchisti esperti è stata l'inedita proposta che la piazza del Municipio ha offerto nel pomeriggio. "Abbiamo voluto dare la possibilità ai cittadini, in particolare ai giovani e giovanissimi, di conoscere questi due bellissimi giochi, il cui valore educativo è riconosciuto da tutti." ha commentato Marco Rastelli dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Castelletto. Gioco libero tra chi è già esperto, per i più piccoli una scacchiera gigante realizzata grazie alla collaborazione tecnica del Circolo Scacchistico Bertellini di Salsomaggiore e una gara importante: una simultanea di scacchi che ha visto il campione sfidare una trentina di avversari pronti ai tavoli a rispondere alla mossa. "Una proposta che ha vivificato il centro in maniera nuova. Scacchi e dama sono giochi che sfidano il tempo, uniscono le generazioni e allenano la mente. Sono attività da riscoprire e da diffondere perchè allenano logica e memoria, allenamenti importanti a tutti le età. Scacchi e dama si possono giocare dovunque e con chiunque. E' quello che ha mostrato la manifestazione di questo pomeriggio" ha sottolineato il Vice Sindaco Bosi.

L'occasione è stata utile anche per promuovere l'attività dei Circoli di Parma fuori dalle loro sedi. ASD CASTELLETTO ha una lunga storia e vanta un elevato numero di soci qualificati a livello nazionale e organizza, ogni anno, il più importante evento italiano di scacchi. Inoltre promuove da tempo il gioco della Dama anche attraverso corsi organizzati nelle scuole. La nascita dell’ASD SCACCHISTICA PARMENSE, è più recente, ma la società è impegnata costantemente nell’organizzazione di piccoli tornei cittadini, importanti tornei giovanili e corsi nelle scuole.