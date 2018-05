Decine di chiodi nello stomaco: cane salvato in extremis dopo il boccone killer in piazza Lubiana

Decine di chiodi nello stomaco. E' questa la macabra scoperta del veterinario che è riuscito a salvare, in extremis, un cane che aveva ingerito il boccone avvelenato in piazzale Lubiana, nell'area per cani. E' l'ennesimo caso di ritrovamento di bocconi killer in città: nella stessa zona qualche mese fa si erano verificati numerosi episodi di questo tipo. L'area era stata transennata: le indagini erano state avviate senza giungere poi ad un punto fermo. Ora i bocconi sono tornati, l'area è stata nuovamente transennata e il cane ha rischiato grosso. La Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo sul posto per delimitare la zona e per avvertire i proprietari di cani e di altri animali. Altri tre casi di avvelenamento sono stati segnalati a Poggio Sant'Ilario di Felino.