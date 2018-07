"Degrado e sporcizia nel parco dei Gelsi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Ci sono arrivate diverse segnalazioni inerenti allo stato in cui versano alcuni parchi del Comune di Parma, nello specifico il parco dei Gelsi, il parco giochi di San Pancrazio e il parco di via Brigate Julia. Ora, non si vuole accusare nessuno in particolare, nemmeno l’Ass. Michele Alinovi, che abbiamo trovato sempre molto disponibile, ma qualcosa deve assolutamente cambiare. E’ da tempo che ci viene segnalato uno stato di degrado e di non corretta manutenzione di questi parchi, il primo recente e ancora in fase di crescita nonchè frequentato maggiormente da chi possiede un cane, il secondo presente da tempo e frequentato (o comunque dedicato) ai bimbi del quartiere e l’ultimo da entrambi. Tutti e tre i parchi hanno però un problema: la scarsa manutezione e controllo. Le ditte incaricate non fanno bene il loro lavoro e questo è già stato segnalato ed appurato. Per quanto riguarda i rifiuti ci hanno segnalato che i cestini vengono svuotati non due volte la settimana come viene affermato ma forse una volta ogni due settimane (e a volta anche a cestini alterni, ovvero su sei cestini tre vuotati e tre no!). La scarsa puntualità dello svuotamento dei rifiuti provoca l’arrivo di ogni tipo di insetti (nella migliore delle ipotesi). Nugoli di moscerini, mosche, tafani, zanzare e zecche sono la normalità e purtroppo se in molti casi riusciamo a proteggere i nostri amici a quattro zampe per noi umani diventa una vera impresa farlo (nelle foto che alleghiamo i particolari di una puntura di insetto, non bene identificato, dopo appena cinque minuti di sosta al parchetto di via Brigate Julia). Ma dove sono finiti i tempi in cui si faceva disinfestazione? Sono ormai un lontano ricordo? Sembrerebbe così… Bisognerebbe cominciare la disinfestazione ai primi accenni di caldo ed intervenire su tombini, caditoie, piante, siepi. Per questo chiediamo che il Comune cominci a fare un serio piano di disinfestazione delle aree verdi, senza aspettare (come è già successo ad esempio nel 2017) che si verifichino casi di Dengue in un quartiere. Le segnalazioni tuttavia continuano ad arrivare anche per la scarsa pulizia dei parchi, come dimostrano le foto infatti, ormai si possono trovare gli oggetti più disparati, dal carrello del supermercato ai preservativi per finire con residui di potature lasciati a marcire. Proprio riguardo ai residui di potature (anche loro causa della presenza di insetti di vario tipo) ci viene riportato che l’erba tagliata durante la manutenzione dei parchi viene lasciata sul prato stesso e oltre a non essere bella da vedere, prima di seccare completamente attira ancor più insetti. Ufficio stampa Associazione politico-culturale Forza Civica Parma

Gallery