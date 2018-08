Parco Martini, i residenti: "Degrado, sporcizia e escrementi sulle panchine: lo puliamo noi"

"Il parco Martini è sporco e siamo costretti a pulire noi gli spazi interni perchè l'area verde viene lasciata all'abbandono". E' forte la protesta dei residenti delle abitazioni intorno al parco, che denunciano una situazione presente da mesi, dall'inizio dell'estate: sporcizia, degrado e addirittura escrementi sulle panchine e per terra. "C'è qualcuno che lascia sempre i suoi escrementi quì e noi siamo costretti a pulire": i residenti non ce la fanno più ed hanno deciso di denunciare la situazione pubblicamente. Ore ed ore passate a pulire un parco pubblico, che dovrebbe essere salvaguardato dalle istituzioni. "Ci diamo il cambio per pulire il parco, non riusciamo a non fare nulla, la situazione è sfuggita di mano".

