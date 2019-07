Delegazione del Camerun in municipio

Il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni, ha ricevuto, questa mattina in municipio, una delegazione del Camerun, composta da Thomas Ndzouebeng, sindaco di Nkong-Zem, cittadina di 130mila abitanti, situata ad ovest de Paese africano; da Simon Solefack, alto rappresentate religioso locale; dai medici Tedah Djemetio Donald e Raoul Kougang dei Medici Camerunesi di Parma; dalla consigliera comunale Nabila Mhaidra; e da Jean Claude Didiba, Presidente della Consulta dei Popoli del Comune di Parma e dell'associazione Amici D'Africa Onlus. Si è trattato di un incontro cordiale e costruttivo in cui sono state gettate le basi per una futura collaborazione. La delegazione del Paese centroafricano è, infatti, a Parma per una missione conoscitiva in vista della possibile attivazione di progetti di sviluppo e di scambio tra le due realtà.