Differenziata: nuovi adesivi contro l'abbandono dei rifiuti

Parma ha raggiunto percentuali da primato nella raccolta differenziata, ed anche notevoli risultati nella raccolta dei rifiuti ingombranti: i Centri di Raccolta di Via Lazio, Via Barbacini, Largo Simonini, Via Bonomi e il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti (attivandolo tramite il NUMERO VERDE 800 212607) provvedono ad intercettare una grande quantità di materiale che viene avviato al riutilizzo. Tuttavia ancora persiste qualche comportamento non conforme di chi, evidentemente con scarso senso civico, abbandona rifiuti ingombranti accanto alle campane del vetro o ai cassonetti del verde. Per contrastare questo fenomeno parte una campagna mirata, concordata tra Amministrazione Comunale ed Iren, volta a sensibilizzare gli Utenti sulle possibilità che vengono offerte per smaltire i rifiuti ingombranti.

“Il servizio di ritiro degli ingombranti è un servizio gratuito, a domicilio e basta prenotarlo telefonicamente oppure on line con Iren" sottolinea l'Assessore all'Ambiente del Comune di Parma Tiziana Benassi. "Parte degli abbandoni è certamente riconducibile a disinformazione e/o incomprensione della lingua. Questa campagna informativa vuole far conoscere il servizio e lo fa con adesivi che verranno posti sulle campane del vetro e sui raccoglitori stradali del verde, ovvero i luoghi più “gettonati” degli abbandoni dei rifiuti ingombranti. Adesivi con un testo di facile lettura, in italiano e in inglese. Adesso non c’è più la scusa, conoscere per non abbandonare.”

Gli adesivi, in Italiano ed in inglese, pubblicizzano il servizio di ritiro gratuito a domicilio che si attiva telefonando al Numero Verde 800 212607, e che prevede la possibilità di conferire gratuitamente fino a 6 pezzi (elettrodomestici, materassi, frigoriferi, armadi, seggiole, divani, sofa, letti, poltrone, ecc.. per citare i più comuni) che verranno ritirati direttamente a domicilio e successivamente smaltiti correttamente. Verranno affissi sulle campane del vetro e sugli altri contenitori per la raccolta del verde, onde fornire un supporto ed un messaggio visivo immediato agli utenti.