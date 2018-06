La denuncia di Umberto: "Non sono autosufficiente ma al cinema mi hanno diviso dai miei accompagnatori"

Si è ritrovato da solo all'interno del cinema senza la possibilità di bere o di effettuare gesti quotidiani come soffiarsi il naso. "Sono disabile e non sono autosufficiente ma al cinema mi hanno diviso dai miei accompagnatori". E' questa la denuncia che Umberto Guidoni, 35enne disabile, ha deciso di fare a Parmatoday dopo che, circa una settimana fa, si è recato in una sala cittadina dello Space Cinema al Barilla Center, come spesso fa, e si è dovuto sedere in una fila da solo, senza le due persone che erano con lui. Fino a quel giorno invece Umberto era stato accompagnato da altre persone perchè da solo non è in grado di effettuare gesti quotidiani ed essenziali come prendersi da bere.

Umberto, ci puoi spiegare come sono andate le cose?

"L'episodio di cui vi vorrei parlare è successo circa una settimana allo Space Cinema del Barilla Center. Sono sempre andato in quel cinema e ho sempre guardato i film insieme ai miei accompagnatori: ho bisogno di qualcuno vicino che mi aiuti. L'ultima volta invece, dopo aver preso i biglietti, le due persone che erano con me sono state invitate a prendere i posti nella fila sottostante alla mia. Sono state quindi separate da me, disabile non autosufficiente. Sostanzialmente non potevano sedersi di fianco a me, cosa che era sempre avvenuta fino a quel momento. Noi abbiamo fatto quello che ci hanno detto: le stesse maschere all'ingresso erano imbarazzate ma so benissimo che non dipende da loro".

Rimanere da solo ti ha creato molto disagio?

"Si, questa situazione mi ha creato molto disagio: se devo prendere da bere o soffiarmi il naso, per esempio, ho bisogno che qualcuno mi aiuti. Non sono autosufficiente. Per me non avere gli accompagnatori al mio fianco è un grosso problema. Dopo l'episodio, una volta arrivato a casa, ho chiesto delle spiegazioni allo Space Cinema non mi hanno mai risposto. Anche altre persone disabili hanno scritto mail e messaggi senza però ottenere risposta. Credo che sia cambiato il regolamento ma non capisco perchè".

L'ingresso al cinema da un mese e mezzo è a pagamento anche per i disabili

Si, hanno deciso anche di far pagare il biglietto ai disabili, cosa che prima non avveniva. Su queste decisioni ogni cinema è indipendente e nessuno è vincolato. Pagare mi può stare bene, anche se per chi percepisce una pensione di 282 euro, può essere un grosso problema. Io sono disposto a pagare ma pretendo di essere trattato come un qualsiasi altro cliente. Pretendo la libertà di scelta del posto e del metodo di prenotazione e pagamento come tutti gli altri spettatori".