dissesto stradale via benassi e via onesti

A seguito di diverse segnalazioni di cittadini appartenenti al gruppo AMO COLORNO, abbiamo effettuato un sopralluogo in via Onesti e Via Benassi. La zona è quella in prossimità di una scuola e di una palestra. Da subito abbiamo potuto notare l’erba alta un pò ovunque. Diversi rifiuti e graffiti intraducibili sia sull’asfalto che su alcuni muretti. Le strade della zona, tra cui Via Mora e Via Pasini, sono dissestate, ricche di crepe e buche, oltre che di dislivelli. I marciapiedi purtroppo sono anche peggio. Vi è addirittura un angolo di marciapiede situato difronte la palestra, che è completamente frantumato e con il marmo staccato. Una situazione del genere che è presente da moltissimo tempo, se non da qualche anno, non è tollerabile in una zona che durante il periodo delle scuole si riempie di studenti e di bambini che si recano in palestra per i loro corsi. Oltre ad essere un pessimo biglietto da visita per il paese e per quest’amministrazione, è anche pericoloso per i vivaci ragazzini che giocano, corrono e saltano durante il periodo scolastico; e per le auto e i pedoni che ogni giorno devono percorrere tali disastrate strade e marciapiedi. Un’altra priorità a nostro avviso, che doveva essere eseguita prima del mutuo per la sala civica all’Aranciaia. Prima della nuova tribuna al campo sportivo di Calcio (senza nulla togliere allo sport che andrebbe sempre valorizzato). Prima di pensare alla fusione... Il gruppo AMO COLORNO

