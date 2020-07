DiversitAbility: ospite la Campionessa mondiale e olimpica Josefa Idem

Josefa Idem ex canoista e campionessa mondiale e olimpica nella specialità del K1, è stata ospite dell'Open day organizzato dalla palestra Smartfitness. La campionessa ha dialogato mettendosi a disposizione del numeroso pubblico che la aspettava la sua storia di atleta femminile con più giochi olimpici disputati in assoluto e di mamma. Nel pomeriggio ha assistito ad una lezione di DiversitAbility un progetto, che vede la collaborazione di Anmic, che utilizza il potere della danza come strumento per superare i limiti fisici o mentali.

