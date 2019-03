Dal 27/03/2019 al 12/04/2019 viene istituito il divieto di circolazione (eccetto residenti) in B.go Bernabei per il ripristino della pavimentazione in porfido. Viene altresì istituito senso unico alternato nei tratti non interessati dal cantiere e l'istituzione del divieto di fermata.

