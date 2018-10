Divieto per gli Euro 4, Pizzarotti: "Non si deve indietreggiare di un solo passo"

Il sindaco Federico Pizzarotti affida a Facebook un commento alla sua contrarietà alla retromarcia della Regione Emilia-Romagna per il divieto di circolazione degli Euro 4, già espressa nei giorni scorsi. Per il primo cittadino va tutelata, inanzitutto, la salute pubblica di chi vive nella nostra Regione. Nel 2019, annuncia, il Comune di Parma penserà a blocchi del traffico in autonomia.

"La battaglia in difesa della qualità della vita e contro l’inquinamento, che in Emilia Romagna è tra i più gravi d’Europa, va fatta senza arretrare di un passo. L’Italia è il Paese delle retromarce, dei brodini e degli annacquamenti: o si va avanti diritti o meglio non fare nulla. Per questo noi, insieme a Modena e Reggio Emilia, non siamo d’accordo sulla retromarcia relativa al blocco del traffico, attuata soprattutto su spinta dei Comuni della Romagna. La Lega esulta? Non ha capito che questa non è una battaglia ai cittadini: oggi di inquinamento si muore, qualcuno lo deve pur dire. Perciò Parma si adeguerà alla direttiva Regionale che sbloccherà gli euro 4 dalle limitazioni al traffico, ma dal 2019 penseremo in autonomia a blocchi in difesa dell’aria di Parma. Nei giorni in cui l'opinione scientifica mondiale torna a far sentire la propria voce sul tema, la politica non riesce a essere determinata e determinante. Se non lo fa la Regione perché ci sono delle resistenze, un passo in più lo farà Parma. Abbiamo già dimostrato che, come le grandi capitali del nord Europa avanti anni luce su queste politiche, la nostra città può essere modello sia di vita che di mobilità sostenibile. Non tutto può essere gestito con incentivi e deroghe: serve iniziare a cambiare i propri stili di vita in difesa di qualcosa di molto più prezioso: la qualità dell'aria. Non si deve indietreggiare di un solo passo":