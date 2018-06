Divieto per vetro e lattine in occasione del concerto di chiusura della Festa della Musica

In occasione del concerto di chiusura della Festa della Musica, che vedrà il gruppo musicale “Comaneci” esibirsi, domenica 24 giugno, nello spazio antistante la Chiesa di San Ludovico, al fine di prevenire episodi di vandalismo e danni a persone e cose, è stato previsto il divieto assoluto di vendita/somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio, sostituendo la vendita/somministrazione in contenitori di carta o plastica (fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi che si avvalgono di spazi esterni ai locali occupati in concessione) per la durata delle manifestazione e, precisamente, dalle ore 20 alle 24 di domenica, all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade: borgo del Parmigianino, borgo P. Giordani, strada Garibaldi, fino all’intersezione con via Pisacane, via Pisacane e via Cavour. L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro con pagamento in misura ridotta pari ad euro 50. La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.