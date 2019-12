Donazione all'Ospedale dei bambini: all’asta gli stivali e i guanti del pilota Moto Gp Andrea Dovizioso

Due grandi campioni MotoGP come Andrea Dovizioso e il compagno di team Danilo Petrucci hanno offerto le loro attrezzatura di gara e i fratelli Marco e Giancarlo Zaffanella hanno trasformato l’asta benefica in un evento sportivo che ha richiamato in pista numerosi appassionati sempre delle due ruote ma di un’altra disciplina: il motocross.

Lo scorso autunno la pista di Rivarolo Mantovano da loro gestita ha ospitato la manifestazione il cui scopo era quello di unire divertimento in pista e generosità sugli spalti. Un obiettivo pienamente centrato dai fratelli Zaffanella che grazie alle iscrizioni per la gara, il sostegno degli sponsor e la generosità di Dovizioso e Petrucci hanno raccolto più di 13mila euro donati a Noi per Loro, l’associazione parmigiana da trentacinque anni al fianco delle famiglie e dei pazienti dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale dei bambini di Parma.

“E’ il 5° anno che organizziamo questo evento benefico con Andrea Dovizioso, frequentatore della pista di Rivarolo. E quest’anno devo dire che l’asta è andata proprio bene, i suoi guanti e gli stivali usati in gara sono stati battuti a più di 1500 euro”, dire sorridendo Marco Zaffanella.

Ad accoglierli in reparto la direttrice Patrizia Bertolini e la presidente Nella Capretti che li hanno ringraziati calorosamente per la generosa donazione.