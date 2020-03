Donazione di 5000€ dalla comunità musulmana fidentina all'ospedale di Vaio

Buongiorno, vi mandiamo la lettera accompagnata al bonifico effettuato dal centro culturale ennour, in nome di tutta la comunità musulmana fidentina e comuni limitrofi, a favore dell'ospedale Vaio. In allegato (copia del bonifico) {chi salva la vita di una persona è come se avesse salvato tutta l’umanità} Corano(Sura V Al-Mâ'ida) Con questo messaggio di pace, i cittadini della comunità musulmana fidentina e comuni limitrofi sono felici di comunicarvi che sono stati raccolti 5000 euro, subito donati alla Vostra struttura per fare fronte all’emergenza Covid-19. Speriamo che questa somma possa sostenerVi nella lotta che portate avanti giorno per giorno. A voi vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, per il vostro sacrificio e la vostra incessante lotta atta a contenere e fermare questo stato di emergenza. Cordiali saluti, Il prisedente del Centro Culturale Ennour AMMAR El ARBI