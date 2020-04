Donazione MCL Dispositivi di Protezione Individuale

Il Presidente dell’Unione Montana Appennino Parma est, Amilcare Bodria, nel ringraziare il Movimento Cristiano Lavoratori della provincia di Parma e FEVOSS ha sottolineato come «Le 300 mascherine consegnate all’Unione Montana sono il gesto di un gemellaggio, un Intreccio ideale, di fattiva solidarietà e significativa esperienza di cittadinanza attiva. E di tutto questo – ha proseguito Bodria – ne potranno beneficiare prima di tutto i cittadini dei nostri Comuni».

L’Unione Montana Parma Est ha lanciato nei giorni scorsi un appello per la ricerca urgente di mascherine, utile strumento per limitare la diffusione del coronavirus e il MCL lo ha raccolto. «Stiamo vivendo momenti difficili – ha dichiarato Mauro Agnetti, Presidente MCL di Parma - Il nostro Movimento sta facendo la sua parte, a servizio di un territorio in cui collaboriamo con le Parrocchie, con alcune associazioni e Amministrazioni locali. Abbiamo risposto subito all’appello del Presidente Bodria e ci siamo attivati con la nostra rete di solidarietà, coinvolgendo gli amici e partner dell’associazione FEVOSS Santa Toscana di Verona, impegnati fin dall’inizio di questa pandemia nella produzione artigianale di mascherine, grazie al progetto Intreccio». Il “Progetto Intreccio” di FEVOSS nasce all’interno della Casa Circondariale di Montorio Verona, dove le donne detenute realizzano manufatti a uncinetto, maglia, tessuto, poi destinati a favore della comunità locale. Da questa esperienza sono nati alcuni corsi all’esterno del carcere, presso la sede di FEVOSS, che coinvolgono insieme volontari e persone detenute in misure alternative. «In questo modo – spiega Micaela Tosato, responsabile del progetto – intendiamo offrire un’occasione di graduale reinserimento nella società. Oggi con il progetto Intreccio, siamo tutti impegnati nella realizzazione di mascherine per evitare la diffusione del Covid-19, distribuendo nel veronese e in altri luoghi al di fuori del Veneto, con l’aiuto instancabile dei nostri volontari». Prima di giungere nella “Parma est”, le mascherine dell’Intreccio sono state distribuite a persone senza fissa dimora di Verona e provincia, alla pediatria neonatale di Legnago, agli agenti di polizia penitenziaria e detenuti del carcere di Verona, di Poggioreale (Napoli), Oristano e in molti altri luoghi.