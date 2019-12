Dottoranda dell’Università di Parma vince il premio della Società Chimica Italiana Giovani

Kelly Bugatti, iscritta al corso di dottorato in "Drugs, Biomolecules and Health Products" all'Università di Parma, coordinato dal professor Marco Mor, vince il premio per la Best Flash Communication al convegno della Società Chimica Italiana Giovani, che si è tenuto a Rimini nei giorni scorsi.

In totale al convegno ci sono state 59 Flash Communication (comunicazioni orali di 4 minuti) e sono state premiate le migliori 3. La Flash Communication (dal titolo "Towards new small-molecule peptidomimetics as selective αvβ6 integrin ligands") ha riguardato uno dei progetti di dottorato che si svolge nel laboratorio di ricerca di Sintesi Organica coordinato da Franca Zanardi al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco. La ricerca riguarda la progettazione e la sintesi di piccole molecole peptidomimetiche che riconoscono selettivamente il recettore integrinico αvβ6 e che potranno essere studiate come potenziali agenti terapeutici o diagnostici nei confronti di alcuni tipi di cancro e di fibrosi (come la fibrosi idiopatica polmonare).