Due cani chiusi nell'auto sotto il sole in via Verona: soccorsi dalla polizia Locale

Due barboncini bianchi, che si trovavano all'interno di un'auto parcheggiata in via Verona sotto il sole, sono stati salvati dagli agenti della polizia Locale di Parma che sono intervenuti in pochi istanti, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, e sono riusciti a mettere i sicurezza i due animali domestici. I due cani, che si trovavano all'interno del veicolo, hanno iniziato ad abbaiare, viste le condizioni nelle quali si trovavano: alcuni passanti, dopo aver atteso più di mezz'ora che il proprietario tornasse, hanno avvertito gli agenti. Il proprietario dell'auto è stato segnalato per maltrattamenti di animali. I due barboncini sono salvi e in buone condizioni di salute.

