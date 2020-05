Due ventilatori polmonari donati da “Insieme per la Salute” all’Ospedale di Vaio

Un aiuto concreto all’Ospedale di Vaio, la struttura sanitaria parmense tra i baluardi nella battaglia all’epidemia da covid-19. E’ la donazione di 18.000 euro all’Ospedale di Vaio per l’acquisto di due ventilatori polmonari, frutto della generosità dell’Associazione Insieme per la Salute di Salsomaggiore Terme. Si tratta di ventilatori polmonari di ultima generazione che saranno presto operativi a disposizione del personale sanitario. Metà della somma necessaria al loro acquisto è frutto delle tradizionali attività associative di raccolta fondi, mentre novemila euro

sono stati consegnati all’Associazione salsese da un donatore che ha voluto mantenere l’anonimato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Sono molto grato al Presidente Sergio Lusardi e all’Associazione che rappresenta – ha ringraziato il subcommissario Ausl Ettore Brianti - La donazione di due ventilatori polmonari aumenta la capacità di risposta dell’Ospedale di Vaio a situazioni di insufficienza respiratoria: questa strumentazione è diventata uno tra i simboli della lotta a questa temibile epidemia.” Insieme per la Salute è un’Associazione di volontariato nata a Salsomaggiore nel 1996, con lo scopo di organizzare attività di prevenzione in ambito oncologico e sanitario rivolte a tutta la popolazione. L’attività è svolta principalmente attraverso la donazione di strumentazioni mediche, iniziative di solidarietà ed

attività di divulgazione e aggiornamento sanitario. Attraverso raccolte fondi e l’organizzazione di iniziative, l’Associazione ha

acquistato negli anni numerose attrezzature sanitarie e le ha donate all’Ospedale di Vaio e all’Ospedale dei Bambini di Parma; tra queste la più recente è una pompa per irrigazione endoscopica, donata all’U.O. di Endoscopia dell’Ospedale di Vaio.