Chiude il Dulcamara in via d'Azeglio

Il Dulcamara cessa l'attività. Chiude lo storico locale dell'Oltretorrente: il locale di via d'Azeglio, conosciutissimo dagli universitari e dai giovani parmigiani, non riaprirà più i battenti. E' l'ennesimo locale che chiude le serrande in quartiere. Per tanti studenti era un vero e proprio punto di riferimento in Oltretorrente.

"Siamo felici quando i piccoli esercizi commerciali del quartiere continuano le loro attività - si legge sulla pagina Facebook di Oltretutto Oltretorrente - contribuendo a mantenere illuminate e vive le sue strade. Purtroppo dobbiamo registrare la chiusura improvvisa di un locale storico di via d'Azeglio il Dulcamara che molti ricorderanno come il Perugina. Ci mancheranno le sue "schiacciate" e molto altro ancora....".