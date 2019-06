È morto a 84 anni monsignor Giulio Ranieri

Monsignor Giulio Ranieri, ex vicario generale della Diocesi di Parma e molto conosciuto in città, è morto oggi all'età di 84 anni Nato a Colorno è stato per circa 10 anni un collaboratore prezioso del Vescovo Silvio Cesare Bonicelli. Il rosario sarà celebrato mercoledì sera alle 21 nella cripta della Cattedrale. I funerali saranno celebrati giovedì mattina alle 10.30 dal Vescovo Solmi.

Oltre ad incarichi parrocchiali è stato rettore dell’allora Seminario minore, poi pro-vicario generale. Durante l’episcopato di mons. Bonicelli ha assunto il ruolo di vicario generale della Diocesi fino al 2008. Negli anni successivi è stato direttore spirituale del Seminario vescovile si era poi ritirato presso il centro diocesano Emmaus dove ha sede la casa di riposo del clero