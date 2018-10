E’ Rural una delle due realtà italiane premiate dal GIST “Travel Food Award”

In occasione del TTG Incontri, evento internazionale del settore turistico che si è svolto nei giorni scorsi alla Fiera di Rimini, venerdì 12 ottobre si è tenuta la prima edizione del GIST “Travel Food Award”, premio istituito per mettere in luce eccellenze del turismo gastronomico. Quattro in totale i premi: due per l’Italia e due per l’estero nelle due categorie Brand e Territorio/Evento (Istituzione Pubblica o Privata). Tra gli italiani premiati anche il progetto “Rural, biodiversità agricola” con il Rural Festival per la sezione Istituzione Italia.

“Il turismo nella declinazione enogastronomica è un fenomeno di tendenza assoluta – ha sottolineato Sabrina Talarico, presidente del GIST (Gruppo Italiano Stampa Turistica) nel suo discorso di apertura -: tutte le statistiche confermano che il turismo dell’oggi e del futuro è quello attento e sostenibile, che valorizza il patrimonio dei territori e quindi anche l’enogastronomia, oltre all’arte e alla cultura. Sicuramente tutti quei progetti che integrano l’offerta turistica con quella gastronomica, hanno una buona prospettiva di attrarre turisti sul territorio”. Questi i requisiti delle candidature: legame con le specificità gastronomico-culturali, con la tradizione del territorio, originalità nel promuovere la destinazione, coinvolgimento della comunità locale, rispetto dell'ambiente e dei lavoratori nella realizzazione del progetto, sostenibilità economica del progetto e strategia di comunicazione.

“Tante le adesioni arrivate da 11 regioni italiane e da 9 paesi stranieri, che coprono tre continenti su cinque – ha poi precisato il “gastronomade” Vittorio Castellani (alias chef Kumalè), presidente del premio -: la qualità ha contraddistinto diverse realtà candidate. Abbiamo voluto premiare progetti che dimostrano che la sfida del futuro va in questa direzione.”

Insieme a Castellani, una giuria di giornalisti specializzati nel settore del turismo enogastronomico che hanno creduto in questo progetto importante e concreto, volto alla valorizzazione e alla salvaguardia della biodiversita' agricola di Emilia Romagna, Toscana e Liguria, rappresentata da agricoltori custodi di antiche razze animali e rare varieta' vegetali da decenni dimenticate e quasi estinte.

Un premio che conferma l’impegno di Rural per la tutela di un passato non troppo lontano e che, insieme agli altri progetti premiati, potrà essere d’ispirazione per lo sviluppo di un turismo gastronomico-culturale più sostenibile.