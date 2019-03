Ecco i nuovi veicoli elettrici dei carabinieri

Debuttano anche a Parma i veicoli elettrici dei carabinieri. Si tratta, nello specifico, di alcuni quadri cicli elettrici, ad impatto zero, che possono portare fino a quattro persone. La nostra città è una delle prime in cui viene sperimentato l'utilizzo dei nuovi mezzi. I mezzi elettrici sono non inquinanti e silenziosi e saranno utilizzati nei parchi cittadini e nelle zone pedonali. La velocità massima che possono raggiungere è di 27 km/h: i veicoli si ricaricano in sei ore.