I cinque luoghi più romantici in cui vedere l'eclissi totale di Luna

Grande attesa per l'eclissi di Luna di venerdì 27 luglio. Al tramonto del Sole, intorno alle 20.30, la Luna piena sorgerà già in parte eclissata e poco per volta l’ombra della Terra la invaderà completamente tingendola di un rosso scuro fino alle 23,13, quando inizierà l’uscita dal cono d’ombra proiettato dal nostro pianeta. Il fenomeno potrà essere visibile anche a occhio nudo.“In questi giorni tantissimi stanno cercando di organizzarsi per vedere al meglio l'eclissi. Vi proponiamo cinque luoghi in cui vederla nel parmense, che rispettano le condizioni consigliate, ovvero l'assenza di luci artificiali. In più abbiamo aggiunto per voi lettori un tocco di romanticismo.

Castello di Torrechiara

Boschi di Carrega

Lago Santo

Il Planetario di Bedonia