Il superbonus potrebbe essere prorogato per tutto il 2021

Il super bonus al 110% per rilanciare l’edilizia potrebbe essere esteso anche a tutto il 2021. Per ora è solo un’ipotesi e tale resta, sebbene sia stata formulata da un esponente importante dell’esecutivo come il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro che ha lasciato intendere che qualcosa a breve potrebbe cambiare.

"L'iniziativa del super bonus partirà da luglio, adesso è in conversione il decreto, potrebbe quindi subire delle modifiche: anzi, io spero che venga esteso, lo vorremmo estendere". Queste le parole del sottosegretario nel corso di una diretta Fb su 'Sviluppo e ambiente: superbonus al 110% e bonus mobilità' con i ministri Stefano Patuanelli e Sergio Costa. Per la proroga il governo punta ovviamente ai soldi arrivo dall'Ue. La notizia del Recovery Fund, ha aggiunto il sottosegretario, "mi fa ben sperare" nella possibilità di avere maggiori risorse a disposizione e di "estendere il superbonus al 110% al 2022. Ne sto parlando anche con il Mit".

Stando al decreto attualmente in vigore (che deve ancora essere convertita in legge dal Parlamento), la detrazione del 110%, "per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo". Ma in futuro le cose potrebbero cambiare.