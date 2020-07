Edilizia residenziale pubblica: bando dal 20 luglio al 23 ottobre

Presentati in conferenza stampa dall’assessore al Welfare del Comune di Parma Laura Rossi, dal Presidente di ACER Bruno Mambriani e dal Direttore ACER Italo Tomaselli, il Bando ERP e il Fondo Affitto per le Politiche Abitative che aprirà lunedì.

“Per dare un rilancio alle Politiche Abitative e un concreto sostegno alla cittadinanza, uscirà il bando ERP. Rimarrà aperto per un lungo periodo fino ad ottobre proprio per permettere a tutti di prenderne visione e di poter partecipare. L’obiettivo è sostenere e raggiungere tutti i cittadini che sono in difficoltà utilizzando diversi strumenti di sostegno. Sarà importante che non si verifichino affollamenti per la consegna delle domande di partecipazione, ci sarà la possibilità fino al 23 ottobre. Lunedì si apre il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ERP. Avremo anche il Fondo Affitti. Per questo il Comune di Parma destinerà le risorse a disposizione, pari a € 537.521,05, in via prioritaria alla “Rinegoziazione e contratti di locazione privati” e di seguito a Contributi Diretti a sostegno della locazione” ha introdotto l’assessore Rossi.

Il Presidente di Acer Bruno Mambriani ha sottolineato quanto sia forte la collaborazione con il Comune specialmente in un momento delicato come questo: “Siamo al fianco del Comune sempre e diamo il nostro contributo. Ci uniamo alla richiesta che per tutti è una necessità, di non affollare gli uffici, i sindacati per la compilazione e la consegna delle domande. Abbiamo dilatato i tempi proprio per rispettare le normativa in atto, per tutelare cittadini e operatori e per dare a tutti la possibilità di partecipare L’ottica infatti non è il chi prima arriva meglio alloggia ma quella di trovare le soluzioni migliori per tutti”.

Presenti alla conferenza stampa anche le organizzazioni sindacali preziosa risorsa per una corretta compilazione della domande.

Da lunedì 20 luglio 2020 fino alle ore 12 di venerdì 23 ottobre 2020 si potrà fare domanda per il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) indetto dal Comune di Parma.

I cittadini che hanno partecipato al vecchio bando e che non sono stati chiamati per l’assegnazione di un alloggio, potranno ripresentare la domanda. Infatti l’approvazione della nuova graduatoria definitiva comporterà automaticamente la decadenza di tutte le domande precedentemente presentate in occasione dell’ultimo bando comunale, ed attualmente presenti in graduatoria.

Il bando resterà aperto tre mesi per dare la possibilità a tutte le persone interessate di presentare la domanda, con le modalità e nei termini previsti dal Bando, in tutta tranquillità.



Sia il bando riportante i requisiti e i criteri sia il modulo domanda dal 20 luglio 2020 potranno essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Parma all’indirizzo: www.comune.parma.it oppure www.aziendacasapr.it



oppure ritirati presso:

lo Sportello Multifunzionale Casa – Viale Bottego, 2/a

Parma lo Sportello di ACER Vicolo Grossardi, 16/a Parma

Nella direzione di creare il minor disagio possibile e permettere di utilizzare gli strumenti a disposizione, le domande si potranno:



Consegnare a mano

lo Sportello Multifunzionale Casa – Viale Bottego, 2/a – Parma

lo Sportello di Acer - Vicolo Grossardi, 16/a –Parma

Inviare a mezzo posta

all’indirizzo: Comune di Parma – S.O. Rapporti con i Cittadini e Assegnazione Alloggi – Viale Bottego, n. 2/A, 43121 Parma - con copia di idoneo documento d’identità in corso di validità.

Attenzione perché farà fede la data e l’orario del timbro postale di spedizione



Inviare via PEC

all’indirizzo: comunediparma@postemailcertificata.it all’attenzione della S.O. Rapporti con i Cittadini e Assegnazione Alloggi, con copia di idoneo documento d’identità in corso di validità



Trasmettere On line

accedendo al servizio on line dal portale del Comune di Parma www.comune.parma.it con autenticazione SPID a partire dal giorno 27 agosto 2020

Le domande presentate o spedite oltre la scadenza del termine (ore 12 di venerdì 23 ottobre 2020) saranno escluse dal bando.



Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sono assegnati secondo l’ordine di priorità fissato con un’apposita graduatoria, ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti. I requisiti e le condizioni attributive di punteggio devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell’assegnazione.

Principali requisiti per presentare la domanda

Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata

Residenza o attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno 3 anni e residenza o attività lavorativa nel Comune di Parma

Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

Non aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica cui è seguito il riscatto o l'acquisto; assenza di Precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici

Avere un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al valore Isee di 17.154 euro

Possedere un patrimonio mobiliare non superiore a 35 mila euro



Il Comune, entro 90 giorni dalla scadenza del Bando, procederà alla formazione ed approvazione della Graduatoria provvisoria secondo l’ordine di attribuzione dei punteggi. Tale graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per trenta giorni consecutivi. In questo periodo sarà possibile presentare ricorso alla Commissione di assegnazione alloggi ERP presso il Comune di Parma – SO Rapporti con i Cittadini e Assegnazione Alloggi - Sportello Multifunzionale Casa – Viale Bottego, 2/a 43121 – Parma



La Commissione, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della Graduatoria provvisoria, redige la Graduatoria definitiva, che costituisce provvedimento definitivo e sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente. Anche questa graduatoria sarà pubblicata nell’Albo Pretorio, on-line e sul sito internet del Comune per 30 giorni consecutivi.



Per avere informazioni:

si può visitare il sito internet del Comune di Parma all’indirizzo www.comune.parma.it

telefonare ai numeri: 0521 031754 – 0521 218337

rivolgersi allo Sportello Multifunzionale Casa - viale Bottego, 2/a

Giorni e orari di apertura dello Sportello Multifunzionale Casa di viale Bottego, 2/a e di Acer Parma di via Grossardi, 16/a:

lunedì 8.30-13.00 e 15.00-18.00; mercoledì 8.30-13.00; giovedì 8.30-13.00 e 14.00-18.00;

martedì e venerdì chiuso.

FONDO AFFITTO 2020-Delibera Regionale 602-2020



A fronte del contributo complessivo di € 856.686,85 stanziato dalla Regione Emilia Romagna, in sede di Comitato di Distretto, i Comuni hanno convenuto di destinare il 30% del contributo medesimo, corrispondente alla somma di € 257.006,05, allo scorrimento della graduatoria appena redatta relativa all’Avviso Pubblico MISURE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE PRIVATA gestito dall’AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PARMA, e di utilizzare le somme residue a livello comunale.



Il Comune di Parma destinerà quindi le risorse a disposizione, pari a € 537.521,05, in via prioritaria alla “Rinegoziazione e contratti di locazione privati” e di seguito a Contributi Diretti a sostegno della locazione.



Per quanto riguarda la restante quota, da destinare all’avviso “Contributi Diretti”, si procederà con successivo atto tenendo conto delle rimanenti risorse di finanziamento, comprese quelle giacenti allo scadere del bando sopraindicato a sostegno della locazione privata, unitamente ad altre eventuali economie.

Una quota parte dei Contributi Diretti, a cui verranno aggiunte le risorse stanziate dall’Università di Parma, sarà vincolata agli Studenti Universitari domiciliati. Infatti l’Università di Parma con propria deliberazione ha approvato il trasferimento al Comune di Parma di una somma di €100.000,00 ad integrazione delle risorse da destinare agli studenti fuori sede. Con successivo atto verrà determinata la quota di risorse da riservare agli studenti universitari domiciliati a Parma e saranno approvati i criteri comunali, aggiunti a quelli regionali, per l’erogazione dei contributi a tale tipologia di beneficiari.



Rinegoziazione e contratti di locazione privati



Verrà pubblicato nelle prossime settimane l’Avviso per l’erogazione di contributi nel caso di possibilità di rinegoziazione del canone d’affitto, riduzione temporaneo dello stesso o di modifiche delle tipologie di contratto che, comunque, prevedano la riduzione del canone di locazione.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario.

Potranno fare richiesta i cittadini titolari di contratto di locazione con ISEE per l’anno 2020 compreso tra 0 e € 35.000. Non è richiesto il requisito della residenza.

Non potranno fare richiesta i beneficiari di un contributo per l’Emergenza Abitativa, nonché del Fondo per la Morosità Incolpevole e del Fondo per l’Affitto. Altresì, preclude l’accesso al presente avviso, essere beneficiario di Reddito o Pensione di Cittadinanza, essere assegnatario di un alloggio ERP o avere già in atto una intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida.

Le domande saranno accolte ed evase in ordine di arrivo sino all’esaurimento delle risorse, nel limite dello stanziamento di 270.000 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Specifiche sui requisiti, le tipologie di rinegoziazione ed entità del contributo e le modalità di presentazione della domanda sono reperibili sull’Avviso Pubblico e sul modello di domanda scaricabili dal sito internet del Comune di Parma (www.comune.parma.it) dal sito internet di Acer Parma (www.aziendacasapr.it) oppure si possono ritirare direttamente presso gli uffici Acer di Viale Bottego, 2/a o di Vicolo Grossardi, 16/a – Parma dal momento di pubblicazione dell’Avviso e del Bando.