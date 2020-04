Edilizia Residenziale Sociale: bando prorogato fino al 30 maggio

Proroga termini del Bando per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) fino al 30 maggio 2020.

A causa dei disagi creati dalla situazione contingente e alle misure di restrizione per l’emergenza Covid-19, si è ritenuto di prorogare sino al 30 maggio 2020 il termine del Bando di Concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS).

Tale decisione si è resa necessaria poiché sia gli uffici di Acer che i Caaf e patronati sono infatti impossibilitati a supportate le persone nella compilazione della domanda.

Con il Bando ERS si offre sostegno ai nuclei familiari che presentano condizioni economiche tali da non consentire né l’accesso alla graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) a causa del superamento della soglia di reddito stabilita e neppure l’accesso al mercato libero, poiché il reddito percepito non è sufficiente a fronteggiare il pagamento di un affitto.

I limiti di reddito per accedere sono i seguenti: per la soglia minima il valore ISEE del nucleo richiedente non dovrà essere inferiore a 7.500 euro per i nuclei richiedenti fino a 4 persone, 6.000 per i nuclei richiedenti con 5 persone e oltre; per la soglia massima il valore ISEE del nucleo richiedente non dovrà essere superiore a 40.000 euro.

I canoni di locazione si attestano mediamente intorno ai 200-250 euro mensili. Gli alloggi di edilizia sociale (ERS) a disposizione ammontano complessivamente a quasi 200. Nel momento in cui entrerà in vigore la nuova graduatoria verranno annullate le precedenti domande, pertanto si invitano i cittadini a ripresentare la domanda.